Halóóó! Vonku je vojna a zomierajú ľudia!

Haló! Spamätajte sa tam hore na generálnom štábe – vonku zúri vojna a každý deň zomierajú ľudia! Zatvorte sa, zahoďte vlastné egá, dajte si po papuli, prípadne choďte na spoveď alebo ku psychológovi.

Že nevidíte vojakov, tanky a lietadlá? Ale neviditeľné guľky lietajú rýchlo, je ich veľa a každý deň smrteľne zasiahnu viac ako sto ľudí! Už to vidia aj tí, ktorí strely zľahčovali a nazývali ich „chripôčkou“. V tejto vojne na Slovensku zomrelo už viac ako 8000 ľudí. Od začiatku roka najviac zo všetkých krajín sveta, k počtu obyvateľov. A to ešte nevieme vyčísliť počet všetkých obetí tejto pandemickej vojny. Ani v druhej svetovej vojne nezomrelo viac slovenských vojakov vo všetkých bojujúcich armádach.

Ak vidíte, že každý deň zomierajú ľudia, tak prečo nepočúvate rady odborníkov a ich opatrenia na zastavenie tejto vojny? Lazarety sú plné, lekári a zdravotné sestry vyčerpané, je nedostatok vakcín a liekov.

Namiesto toho, aby ste všetky sily sústredili na zastavenie vojny, tak VY sa hádate a vytvárate chaos a zmätok! Náčelník generálneho štábu sa denne s niekým poháda, najčastejšie s generálom hospodárstva. Urputne trvá na každotýždennom testovaní celého vojska aj obyvateľstva, z dôvodu zistenia, či ich už zasiahla guľka. Pritom každý vidí, že netreba všetkých testovať, ale treba liečiť zranených a preventívne očkovať.

Ale aj ostatní členovia na generálnom štábe sa hrajú na svojom piesočku a hľadia hlavne na svoje egoistické záujmy a nie na záujem celého národa. Aj vrchný veliteľ ozbrojených síl si sedí vo svojom paláci a jemne hryzká. Pritom by mohol nabehnúť na hradný vŕšok alebo na generálny štát a nakričať na Vás všetkých a pohroziť vám vyhadzovom.

Deti nechodia do školy, malé obchody, reštaurácie a chrámy sú zatvorené. Aj keď najviac striel prišlo zo zahraničia, tak hranice sú otvorené a Váš generál si rajtuje do zahraničia každý týždeň. Tak to nebolo ani počas II. svetovej vojny.

Covid (Shooty)

Stratili ste veľkú časť dôvery vojska aj obyvateľstva! Prestaňte sa hádať, vytvárať chaos a prijmite účinné opatrenia a rady odborníkov. Zatvorte sa, zahoďte vlastné egá, dajte si po papuli, prípadne choďte na spoveď alebo ku psychológovi. Neotravujte ľudí vlastnými problémami. Vymeňte generálov, ak treba tak aj náčelníka.

Ak to nedokážete, tak potom dajte od toho ruky preč a ľudia znova rozdajú karty! Pamätajte ale, že za rohom už čakajú na svoju príležitosť staronoví spasitelia, ktorí tu bašovali a pľundrovali krajinu 12 rokov.

Pavol Zajac, (asi) poručík v zálohe