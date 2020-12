Kapitán Danko rozkázal, poslušný Érsek pripravil a Kollárov minister dokončil

Dnes, 12. decembra, končí po 10-tich rokoch prepravu na trati Bratislava – Komárno súkromný dopravca RegioJet. Tento odchod bude znamenať zníženie kvality cestovania na železnici v smere na Dunajskú Stredu.

Od zajtra, 13. decembra, bude nižšia kvalita železničnej prepravy nielen na trati Bratislava–Komárno, ale aj na turisticky exponovaných tratiach Poprad-Tatry – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Plaveč a Studený Potok–Tatranská Lomnica. Aby toho ignorantstva voči východnému Slovensku nebolo málo, tak ministerstvo dopravy zobralo moderné elektrické vlaky aj z ďalšej trati Lipany–Prešov–Košice. Asi preto, lebo im nezáleží na zlepšovaní kvality osobnej dopravy medzi druhým a tretím najväčším mestom na Slovensku! Toto je výsledok 5 ročnej neschopnosti a diletantského riadenia na ministerstve dopravy.

Kapitán Danko pochoval žlté vlaky, aj vyššiu kvalitu cestovania

Keď v roku 2010 exminister dopravy Ján Figeľ (KDH) podpísal zmluvu s prvým privátnym prepravcom v osobnej železničnej preprave na Slovensku, spoločnosťou RegioJet, tak na tejto trati cestovalo cca 800-tisíc ľudí ročne. RegioJet na túto železničnú linku priniesol vyšší komfort a kvalitu prepravy a rozjazdil túto trať tak, že v roku 2019 tade prepravili až 4,2 miliónov cestujúcich.

Avšak v roku 2016 kapitán Danko vyhlásil, že sa mu žlté vlaky RegioJetu nepáčia a musia zo Slovenska odísť. Následne ich vyštvali z trate Bratislava – Košice. Takto na tomto úseku železnice skončila konkurencia v osobnej železničnej preprave. Cestujúci prišli o možnosť vybrať si nielen dopravcu, ale aj o kvalitu cestovania, lepšiu cenu, služby, časy odchodov...

Na trati Bratislava-Komárno ale ešte RegioJet jazdil. Všetci kompetentní na ministerstve dopravy, vrátane ministra Érseka vedeli, že RegioJetu zmluva na tejto trati končí v decembri 2020. Ale Érsek vypísal novú súťaž na túto trať neskoro, preto nik z uchádzačov ani nemohol splniť prísne podmienky. Tak sa aj stalo. Môžeme si len myslieť, že exminister asi len poslušne plnil kapitánove rozkazy.

Železničný mačkopes na 2 roky

Po voľbách 2020 už nebolo veľa času na novú súťaž. Nový minister však mohol vyrokovať podmienky predĺženia zmluvy s RegioJetom. Ministerskí odborníci na železničnú dopravu mu mali vysvetliť, že nik nevie zabezpečiť v priebehu niekoľkých mesiacov kvalitné jazdné súpravy v požadovanom množstve. Už vtedy sa vedelo, že ak sa na to podujme štátny prepravca ZSSK, tak jedine spôsobom presunu moderných vlakov z východu Slovenska. Na tento gaťafalš sme v KDH aj upozorňovali.

Minister Doležal sa s RegioJetom nedohodol na predĺžení prevádzky. Síce rokovali s viacerými zahraničnými, ale skončili pri štátnom prepravcovi ZSSK. Tak, ako si to prial kapitán Danko. ZSSK bude od zajtra túto trať prevádzkovať spolu s rakúskym ÖBB, ale zodpovednosť je hlavne na slovenských ZSSK. Že to bude znamenať zníženie kvality prepravy vedel aj generálny riaditeľ ZSSK Hlubocký, ktorý to už v septembri aj sám priznal.

Aj podľa týchto vyjadrení pána Hlubockého nebudú mať niektoré kombinované slovensko-rakúske vlakové súpravy klimatizáciu (asi 1/3), vákuové WC, ale hlavne nebudú mať prepravnú kapacitu 500 cestujúcich (ako dvojposchodové vlaky RegioJetu) v čase špičky, ale len max. 400. Čo to bude znamenať v praxi, pocítia cestujúci v letných mesiacoch vo vnútri vozňov, ale aj ľudia pri železničnej trati.

Podpora cestovného ruchu na slovenský spôsob

Už v septembri generálny riaditeľ Hlubocký priznal to, čo vedeli všetci na železnici: Nižšia kvalita cestovania na trati Bratislava-Komárno bude na úkor ešte nižšieho komfortu prepravy na Východe Slovenska! Na túto trať totiž presunú kvalitné súpravy 840 z Východu, z trate Poprad-Tatry - Kežmarok-Stará Ľubovňa-Plaveč a Studený Potok-Tatranská Lomnica. Tak tomu sa hovorí "PODPORA" cestovného ruchu!!! Nahradia ich menej kvalitné súpravy 813.1. Aký je rozdiel medzi vlakom 840 a 813.1. si môžete pozrieť tu. Aj laik na prvý pohľad vidí, že rozdiel je obrovský! Všetkých šesť súprav 840 bude presunutých z Vysokých Tatier na trať Bratislava – Komárno! Pre porovnanie kvality vyberám z portálu rusnoparada.sk následné charakteristiky:

„... Dieselmotorová jednotka série 840 jazdí na Slovensku od roku 2003. Celkom šesť kusov vyrobilo konzorcium firiem Stadler, Bombardier a ŽOS Vrútky. Je to jediné vozidlo ZSSK, ktoré má motor Mercedes. Maximálna rýchlosť takmer 39 metrov dlhej a 59 ton ťažkej súpravy je 115 km/h. Vďaka vzduchovému vypruženiu podvozkov jazdí veľmi plynule takmer bez otrasov. Aj keď je to dieselové vozidlo, má elektrický prenos výkonu, čo znamená, že spaľovací motor poháňa trakčný alternátor, ktorý vyrába energiu na pohon trakčných elektromotorov.

.... Motorová jednotka 813 jazdí na osobných vlakoch na lokálnych tratiach s kratšími vzdialenosťami. Prezývku „Bageta“ získala preto, že je zložená z dvoch častí, ktoré sú v strede spojené kĺbom ako v autobusoch...“

Takto si ministerstvo dopravy predstavuje podporu cestovného ruchu?

Berú aj tam, kde už „NIČ NIE JE“

Aby to ešte nestačilo, tak ministerstvo dopravy zoberie aj dve moderné poschodové elektrické vlakové súpravy 671 z trate Lipany - Prešov - Košice a presunie ich do Žiliny.

„... Elektrická poschodová jednotka (EJ 671) je určená pre regionálnu a medziregionálnu dopravu. Súprava konštruovaná na rýchlosť 160 km/h. Jej výhodu je zrýchlenie, na rýchlosť 120 km/h sa rozbehne za 65 sekúnd. Priestory v jednotke sú pod dohľadom 15 kamier. Kapacita pre cestujúcich je 640 miest. Klimatizácia je automatická, pričom personál vlaku ju môže regulovať. Je osobitne nastaviteľná pre jednotlivé poschodia - na hornom poschodí (kde je teplejšie) môže chladiť a dole kúriť...“ (Zdroj: www.rusnoparada.sk).

Takto si predstavuje ministerstvo dopravy znižovanie regionálnych rozdielov? To naozaj už nikomu nezáleží na tom, aby ľudia namiesto cestovania na preplnených cestách (Lipany-Sabinov-Prešov) jazdili radšej vlakmi? Nezáleží im na zlepšovaní kvality železničnej prepravy medzi druhým a tretím najväčším mestom na Slovensku?

Žiaľ, nepomohli ani urgencie z Prešovského samosprávneho kraja – župana Milana Majerského, ktorý ešte v októbri žiadal ministerstvo dopravy, aby tieto presuny moderných vlakov z východu Slovenska zastavilo.

Keď chýbajú politikom „gule“

Príbeh prvého súkromného železničného dopravcu na Slovensku je aj o tom, ako funguje politika na Slovensku. Keď v roku 2010 exminister dopravy Ján Figeľ rozhodol o vstupe RegioJetu na trať Bratislava – Komárno, išiel do politického rizika. Ale prinieslo to zlepšenie kvality cestovania, ľudia začali oveľa viac cestovať železnicou a odľahčila sa cestná doprava v Bratislave a okolí.

Žiaden ďalší minister dopravy od roku 2012 už nepripustil konkurenčného súkromného prepravcu na dotovanú železničnú trať. Bolo niekoľko pokusov, ale všetky skončili fiaskom. Dnes je ich výsledkom odchod jediného súkromníka na železnici, spoločnosti RegioJet, zo Slovenska. Úsilie kapitána Danka o monopol v železničnej doprave pre štátneho dopravcu sa dnes naplnil. Výsledkom fungovania ministrov dopravy Počiatka, Brecelyho, Érseka a Doležala pre cestujúcich bude nižšia kvalita cestovania na Slovensku.

V celej Európe idú všetky krajiny cestou zvyšovania úrovne cestovania po železnici, ktorá je nie len ekologickejšou, ale hlavne odľahčuje preplnenú cestnú dopravu. Len na Slovensku je to opačne!